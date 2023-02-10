Сбежавших в россию Artik&Asti в пух и прах разнесли за новую песню: “Похожа на миллион других"

Поклонникам творчества группы надоело слушать "одно и тоже"

Популярная украинская группа Artik & Asti, которая ранее сделала свой выбор в пользу страны-агрессора, спустя длительній перерыв презентовала свой новый хит "Кукла" и надеялась видимо собирать кучу оваций и положительных отзывов. Но не тут то было.

На странице группы в Инстаграм, где и было объявлено о премьере трека, вместо сердечек и "браво" исполнителей начали забрасывать помидорами. Фанам не нравится, что каждая новая песня похожа на предыдущую. Да и вовсе манера исполнения новой солистки Севиль очень похожа на пение предательницы Анны Асти, которая целиком и полностью продалась россии.

Помимо этого в комментариях пользователи отметили, что Артику (Артему Умрихину) пора бы начать писать счастливые песни, ведь "страдания надоели". Также прилетело ему и за "нераскрытие" Севиль. Слушатели возмущены, что он не дает девушке раскрыться, делая из нее копию "предыдущей Асти".

"Песня реально не о чем. На слух не цепляет", "Песня один в один: под грустный дэнс", " Спустя год ожидали чего-то более, конечно…а получили грустный дэнс", "Эти страдания надоели", "Голоса Севиль вообще под всей этой обработкой не слышно…. Хотя поет то она в живую оч классно" — пишут в сети.

Artik & Asti — Кукла

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшую участницу дуэта Artik & Asti Анна Дзюбу заметили в объятиях с ярым путинистом Филлиппом Киркоровым. Певица продолжает молчать о гибели украинцев от рук российских захватчиков, зато отлично проводит время в Америке с российским певцом.