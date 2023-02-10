Гурт Artik&Asti, що втік в росію, в пух і прах рознесли за нову пісню: "Схожа на мільйон інших"

Шанувальникам творчості гурту набридло слухати "одне й теж"

Популярний український гурт Artik & Asti, який раніше зробив свій вибір на користь країни-агресора, через тривалу перерву презентував свій новий хіт "Лялька" і сподівався, мабуть, збирати купу овацій та позитивних відгуків. Але не тут то було.

На сторінці гурту в Інстаграм, де й було оголошено про прем’єру треку, замість сердець та "браво" виконавців почали закидати помідорами. Фанам не подобається, що кожна нова пісня схожа на попередню. Та й зовсім манера виконання нової солістки Севіль дуже схожа на спів зрадниці Анни Асті, яка повністю продавалася росії.

Крім цього в коментарях користувачі відзначили, що Артику (Артему Умріхіну) настав час почати писати щасливі пісні, адже "страждання набридли". Також прилетіло йому за "нерозкриття" Севіль. Слухачі обурені, що він не дає дівчині розкритися, роблячи з неї копію "попередньої Асті".

"Пісня реально нема про що. На слух не чіпляє", "Пісня один в один: під сумний денс", "Через рік чекали чогось більше, звичайно ... а отримали сумний денс", "Ці страждання набридли", "Голосу Севіль взагалі під усією цією обробкою не чути .... Хоча співає вона в живу дуж класно " — пишуть в мережі.

Artik & Asti — Кукла

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишню учасницю дуету Artik & Asti Анну Дзюбу помітили в обіймах з затятим путіністом Філіппом Кіркоровим. Співачка продовжує мовчати про загибель українців від рук російських загарбників, натомість чудово проводить час в Америці з російським співаком.