Топ-5 способов нагреть воду без света: эти знания пригодятся во время перебоев с электричеством

Вещи, о которых следует знать каждому

Сосед-террорист продолжает наносить удары по энергосистеме Украины. Как только дело доходит до минимизации плановых отключений электроэнергии, россия наносит новые ракетные удары и свет снова начинает регулярно исчезать из наших домов. Впрочем, украинцы — умный народ, поэтому научились самостоятельно делать горящие около суток свечи, а также заряжать телефоны с помощью почти рандомных вещей.

Сегодня мы вам расскажем, как нагреть воду без электроэнергии. Если у вас дома электроплита и внезапно пропал свет, есть несколько других способов нагреть воду, передают Факты ICTV.

Газовый примус

Газовый примус – это специальная горелка, которой чаще всего пользуются туристы. Она работает от небольшого газового баллона. Принцип ее работы достаточно прост: нужно раскрутить баллон и поместить на плитку кастрюлю или металлическую чашку.

Примусы обладают разными мощностями, поэтому на это нужно обращать внимание при выборе наилучшего варианта именно для вас. К примеру, горелки мощностью до 2 тыс. Вт смогут согреть всего 1 л воды. Также, используя такой примус, обязательно рассчитывайте необходимый объем газа.

Настольная плита

Они бывают двух типов – газовые или электрические. В нынешней ситуации, конечно, лучше выбирать газовую. Такая газовая плитка сможет работать как от магистрального трубопровода, так и на газовом баллоне. Она имеет небольшой вес – всего 5-10 кг, поэтому ее удобно переносить с места на место. Газовые плиты достаточно быстро нагреваются, поэтому на них можно не только греть воду, но и готовить еду.

Спиртовка

Это малогабаритная горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта с крышкой, через которую пропущен фитиль. Его нижний конец расположен в резервуаре, а верхний выступает сверху. Этот фитиль поджигается, образуя огонь. Спиртовку можно либо приобрести, либо изготовить собственноручно. На ней можно нагреть небольшое количество воды, однако ее вполне хватит и для приготовления пищи или чая.

Свечи

Греть воду на свечах – достаточно длительный процесс, однако, когда другого выхода нет – это вполне приемлемый способ (заметим, что иногда речь может идти даже о нескольких часах). Чтобы нагреть воду на свечах, нужно установить две опоры (самый лучший вариант – огнеупорные кирпичи) и поставить на них сосуд. Это может быть либо кастрюля, либо металлическая кружка. Зажгите несколько свечей, налейте воду и просто ждите, присматривая за огнем, чтобы он вдруг не затух и не опрокинулся на близко размещенные вещи.

Костер

Самый эффективный вариант – разжечь костер. Но, конечно, не дома, а на улице. Это хороший вариант для тех, кто проживает в частном доме и имеет собственный дворик. А желательно еще и хоть небольшой запас дров. Нам понадобится древесина, уголь, спички или зажигалка и металлическая посуда. На костре вода закипит очень быстро. Если у вас мангал — прекрасно! Так вы можете не только нагреть воды, но и приготовить еду.

Раньше мы рассказывали, какие продукты можно хранить на балконе в морозы, если отключили свет и холодильник начал быстро размерзаться. Таким образом, можно сохранить почти все съедобные припасы.