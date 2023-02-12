На случай, если нет возможности зарядить телефон: полезные советы, как сохранить заряд батареи

Советы, которые помогут сохранить заряд телефона как можно дольше

Война в Украине научила каждого украинца думать наперед, а также значительно экономить, особенно электроэнергию, которую так сильно хотят у нас "отобрать" российские оккупанты. Наверняка уже многие закупились различными павербанками и зарядными станциями, чтобы всегда оставаться на связи. Однако случаи могут быть разными, и знать простые способы, как зарядить смартфон без электроэнергии или как сохранить заряд на дольше.

Портал tochka.net рассказал о 5 простейших способах, как увеличить время работы телефона. Отключив некоторые функции, можно значительно сэкономить заряд.

Как продлить заряд телефона

Включите режим энергосбережения. Эта функция автоматически сократит работу всех приложений, которые потребляют заряд.

Уменьшите яркость экрана телефона, ведь он является очень энергозатратным. Также можно снизить уровень громкости воспроизведения музыки или звонка.

ведь он является очень энергозатратным. Также можно снизить уровень громкости воспроизведения музыки или звонка. Отключите функцию автоматического определения местоположения , а также анимацию и графику. Различные всплывающие картинки и "живые" заставки разряжают гаджет быстрее.

, а также Различные всплывающие картинки и "живые" заставки разряжают гаджет быстрее. Используйте сигнал звонка вместо вибрации.

Отключите приложения, работающие в фоновом режиме. Вы ими не пользуетесь, а заряд батареи они используют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем выключат телефон во время зарядки. Этот простой способ может продлить срок службы вашего смартфона.