На случай, если нет возможности зарядить телефон: полезные советы, как сохранить заряд батареи
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Советы, которые помогут сохранить заряд телефона как можно дольше
Война в Украине научила каждого украинца думать наперед, а также значительно экономить, особенно электроэнергию, которую так сильно хотят у нас "отобрать" российские оккупанты. Наверняка уже многие закупились различными павербанками и зарядными станциями, чтобы всегда оставаться на связи. Однако случаи могут быть разными, и знать простые способы, как зарядить смартфон без электроэнергии или как сохранить заряд на дольше.
Портал tochka.net рассказал о 5 простейших способах, как увеличить время работы телефона. Отключив некоторые функции, можно значительно сэкономить заряд.
Как продлить заряд телефона
- Включите режим энергосбережения. Эта функция автоматически сократит работу всех приложений, которые потребляют заряд.
- Уменьшите яркость экрана телефона, ведь он является очень энергозатратным. Также можно снизить уровень громкости воспроизведения музыки или звонка.
- Отключите функцию автоматического определения местоположения, а также анимацию и графику. Различные всплывающие картинки и "живые" заставки разряжают гаджет быстрее.
- Используйте сигнал звонка вместо вибрации.
- Отключите приложения, работающие в фоновом режиме. Вы ими не пользуетесь, а заряд батареи они используют.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем выключат телефон во время зарядки. Этот простой способ может продлить срок службы вашего смартфона.