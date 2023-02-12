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На случай, если нет возможности зарядить телефон: полезные советы, как сохранить заряд батареи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как увеличить время работы телефона Новость обновлена 12 февраля 2023, 12:14
Как увеличить время работы телефона. Фото forumdaily.com

Советы, которые помогут сохранить заряд телефона как можно дольше

Война в Украине научила каждого украинца думать наперед, а также значительно экономить, особенно электроэнергию, которую так сильно хотят у нас "отобрать" российские оккупанты. Наверняка уже многие закупились различными павербанками и зарядными станциями, чтобы всегда оставаться на связи. Однако случаи могут быть разными, и знать простые способы, как зарядить смартфон без электроэнергии или как сохранить заряд на дольше.

Портал tochka.net рассказал о 5 простейших способах, как увеличить время работы телефона. Отключив некоторые функции, можно значительно сэкономить заряд.

Как продлить заряд телефона

  • Включите режим энергосбережения. Эта функция автоматически сократит работу всех приложений, которые потребляют заряд.
  • Уменьшите яркость экрана телефона, ведь он является очень энергозатратным. Также можно снизить уровень громкости воспроизведения музыки или звонка.
  • Отключите функцию автоматического определения местоположения, а также анимацию и графику. Различные всплывающие картинки и "живые" заставки разряжают гаджет быстрее.
  • Используйте сигнал звонка вместо вибрации.
  • Отключите приложения, работающие в фоновом режиме. Вы ими не пользуетесь, а заряд батареи они используют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем выключат телефон во время зарядки. Этот простой способ может продлить срок службы вашего смартфона.

Теги:
#Технологии #Телефон #Лайфхак #Отключения света #Отключения электроэнергии