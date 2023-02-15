Сретение Господне-2023: что строго запрещено делать в большой праздник
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Этот праздник нужно встречать и проводить с чистыми намерениями
В эту среду, согласно церковному календарю на февраль-2023, христиане восточного обряда отмечают один из важных православных праздников – Сретение Господне.
Это двунадесятый праздник, который связанный с земной жизнью Спасителя. Праздник посвящен встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, куда сына Божьего принесла его мать Дева Мария спустя 40 дней после его рождения.
Сретение Господне — это радостное и светлое событие. Верующие его встречают и провожают со свободным от зла сердцем и чистыми намерениями. В этот день ходят в церковь, где молятся о здоровье близких людей и мире.
Что нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля
- Выполнять грязную и домашнюю работу: шить, вышивать, вязать, стирать, убирать.
- Сретение считается неудачным временем для заключения брака.
- Уезжать далеко от дома.
- Ругаться и ссориться, грустить и унывать.
- Устраивать шумные застолья и напиваться.
- Нужно отказаться от гаданий, а также других магических ритуалов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будем отмечать Масленицу в 2023 году. В этот период принято печь блины, а завершением праздничного цикла является обряд со сжиганием чучела.