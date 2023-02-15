Сретение Господне-2023: что строго запрещено делать в большой праздник

Этот праздник нужно встречать и проводить с чистыми намерениями

В эту среду, согласно церковному календарю на февраль-2023, христиане восточного обряда отмечают один из важных православных праздников – Сретение Господне.

Это двунадесятый праздник, который связанный с земной жизнью Спасителя. Праздник посвящен встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, куда сына Божьего принесла его мать Дева Мария спустя 40 дней после его рождения.

Сретение Господне — это радостное и светлое событие. Верующие его встречают и провожают со свободным от зла сердцем и чистыми намерениями. В этот день ходят в церковь, где молятся о здоровье близких людей и мире.

Что нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля

Выполнять грязную и домашнюю работу: шить, вышивать, вязать, стирать, убирать.

Сретение считается неудачным временем для заключения брака.

Уезжать далеко от дома.

Ругаться и ссориться, грустить и унывать.

Устраивать шумные застолья и напиваться.

Нужно отказаться от гаданий, а также других магических ритуалов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будем отмечать Масленицу в 2023 году. В этот период принято печь блины, а завершением праздничного цикла является обряд со сжиганием чучела.