Стрітення Господнє-2023: що суворо заборонено робити у велике свято

Це свято потрібно зустрічати та проводити з чистими намірами

Цієї середи, згідно з церковним календарем на лютий-2023, християни східного обряду відзначають одне з важливих православних свят – Стрітення Господнє.

Це дванадесяте свято, пов’язане із земним життям Спасителя. Свято присвячено зустрічі в Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном, куди сина Божого принесла його мати Діва Марія через 40 днів після народження.

Стрітення Господнє – це радісна та світла подія. Віряни його зустрічають і проводжають із вільним від зла серцем та чистими намірами. Цього дня ходять до церкви, де моляться за здоров’я близьких людей та мир.

Що не можна робити на Стрітення Господнє 15 лютого

Виконувати брудну та домашню роботу: шити, вишивати, в’язати, прати, прибирати.

Стрітення вважається невдалим часом для укладання шлюбу.

Виїжджати далеко від дому.

Лаятися і сваритися, сумувати.

Влаштовувати галасливі застілля та напиватися.

Потрібно відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначатимемо Масляну у 2023 році. У цей час прийнято пекти млинці, а завершенням урочистого циклу є ритуал зі спалюванням опудала.