Народный праздник Семен и Анна 16 февраля: что категорически нельзя делать в этот день

Не желательно в этот день брать деньги в долг и ходить в черном

В четверг, 16 февраля, православные верующие почитают память святого Симеона и святую пророчицу Анну. Именно эти святые принимали маленького Иисуса в храме, когда его принесли туда Мария и Иосиф, то есть во Сретение Господне. 16 февраля принято молиться Симеону и Анне, чтобы ребенок был здоров, именно эти святые оберегают младенцев.

В народе отмечается праздник — Починка. Именно в этот день наши предки смотрели, нет ли повреждений на лошадиных доспехах, упряжках, повозках, делали ремонты. С 16 февраля начинали готовиться к лету. Верили, что чем раньше начинать хозяйственные работы, тем скорее наступит теплая погода.

Починка 2023: что нельзя делать 16 февраля

Подметать.

Ссориться и сквернословить.

Бить, ругать, обзывать, не обращать внимание и злиться на ребенка.

Брать деньги в долг и ходить в черном.

Лениться и делать что-то из-под палки.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.