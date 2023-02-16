Народне свято Семен і Анна 16 лютого: що категорично не можна робити у цей день

Не бажано цього дня брати гроші в борг і ходити в чорному

У четвер, 16 лютого, православні віряни вшановують пам’ять святого Симеона та святу пророчицю Анну. Саме ці святі приймали маленького Ісуса у храмі, коли його принесли туди Марія та Йосип, тобто на Стрітення Господнє. 16 лютого прийнято молитися Симеону та Анні, щоб дитина була здоровою, саме ці святі оберігають немовлят.

У народі відзначається свято — Починка. Саме в цей день наші пращури дивилися, чи немає пошкоджень на кінських обладунках, упряжках, возах, робили ремонти. З 16 лютого починали готуватися до літа. Вірили, що чим раніше розпочинатимуть господарські роботи, тим швидше настане тепла погода.

Починка 2023: що не можна робити 16 лютого

Підмітати.

Сваритися і лихословити.

Бити, лаяти, обзивати, не звертати уваги і злитися на дитину.

Брати гроші в борг і ходити в чорному.

Лінуватися і робити щось з-під палиці.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень. А ще — на які дні 2023 року припадатимуть головні християнські свята.