Три лучших способа сделать бюджетный обогреватель для квартиры на случай отключений света

Такие простые методы помогут согреться, когда холод становится невыносимым

В последнее время свет в домах украинцев выключают очень редко, однако каждая новая ракетная атака россии все же несет угрозу возвращения к плановым отключениям. А когда отключается подача электроэнергии, большинство тепловых пунктов прекращают подачу тепла в квартиры и уже через пол часа дома становится ощутимо прохладнее. Чем дольше нет света, тем больше охлаждается дом… Мы уже рассказывали об одном интересном лайфхаке, который поможет согреться дома без отопления, теперь же расскажем вам, как сделать самостоятельно простейшие обогреватели, которые спасут от холода во время отсутствия электричества.

Существует, по меньшей мере, три простых способа смастерить бюджетный обогреватель, используя для этого подручные материалы. О них рассказывают vikna.

1 способ: обогреватель со свечи

Нам понадобится:

несколько глиняных горшков из-под цветов

несколько гаек

винт – 1 шт.

кирпич – 3 шт.

свеча — 2 шт.

тарелка – 1 шт.

Как сделать:

Чтобы обогреть небольшое помещение, горшки из глины разного диаметра нужно поставить друг в друга. Их соединяют длинным металлическим винтом, на который нанизываются гайки, а на низ помещается тарелка со свечой.

2 способ: обогреватель из банки

Нам надо:

жестяная банка

линейка

маркер

шило

нож

бумага

спирт

Как сделать:

На жестяной банке следует отметить полоску — для этого отступи от ее верха на треть. Бумагу (одну полоску) обмотай по краю отметки и закрепи ее скотчем или клеем. Отверстия нужно проколоть ножом или шилом по полосе. Чтобы развести огонь внутри жестянки, нужно залить спирт (40 мл) и закрыть банку крышкой. Встряхиваем ее и поджигаем, чтобы спирт выгорел. Такую процедуру повторяют до тех пор, пока не появится пламя.

2 способ: обогреватель из бутылок

Нам надо:

пластиковые бутылки

горячая вода

Как сделать:

Наполни бутылки горячей водой и расставь их по комнате и положи в постели. Температура воды должна быть не выше 80°С, потому что пластик деформируется. Такую водяную грелку можно использовать и положив себе под ноги.

Раньше мы рассказывали, как сделать грелку со средствами, которые есть в каждом доме. Нам для этого понадобится всего два полотенца для рук, пакет на молнии и микроволновка. Эффект вас приятно удивит.