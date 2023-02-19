На такой самодельной печи можно приготовить все: суперлайфхак на случай отключения света (видео)

Необычный трюк поможет соорудить альтернативу плите своими руками

В условиях отключения электричества приходится искать способы приготовить еду без электроприборов. Особенно это сложная задача для тех, у кого нет газовой плиты. Однако сделать альтернативную печь можно своими руками из подручных ингредиентов.

Лайфхаком по изготовлению такого себе очага из кастрюли, фольги и угля, который отлично подойдет для приготовления разных блюд без света, поделился пользователь TikTok под ником gregorydonchik13. Ролик набрал более 20 млн просмотров и тысячи одобрительных комментариев.

Так, чтобы сделать импровизированную печь, возьмите кастрюлю или сковороду, фольгу, немного угля и решетку. Все достаточно просто: застелите дно емкости несколькими слоями фольги, сверху разместите угли и затем подожгите. В домашних условиях вы сможете готовить пищу на таком себе костре. Электричество в данном случае не понадобится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как во время перебоев света нагреть воду без электричества – есть пять действенных способов. А еще мы писали, что своими руками вы также можете сделать печь-обогреватель: такой лайфхак выручит, если в доме нет ни света, ни отопления.