С чем носить футболку поло в 2023 году: стильные идеи на любой вкус (фото)

Этот элемент гардероба с нами уже много сезонов подряд и все равно не теряет актуальности

Эта универсальная футболка появилась в Индии еще в начале XX ст. За многие годы в ней почти ничего не изменилось — разве что футболки поло теперь делают из совершенно разных материалов всех возможных цветов. Как и обожаемые всеми девушками джинсы, такие футболки можно одевать по любому случаю. Если правильно стилизовать поло, она будет уместна и в спортивном образе, и в повседневной жизни. Более того, эта вещь настолько практична, что подходит и для официальных, и для неформальных мероприятий.

Женские футболки поло – вечная классика, с помощью которой можно составить практически безграничное количество крутых луков. Она придает образу сдержанности и лаконичности. Какие цвета выбрать в 2023 году и как определиться с тем, что нужно именно вам, рассказывает "Publish Украина".

Женские поло модных цветов — 2023

Футболка с воротником поло — это универсальная основа, которая прекрасно впишется в любой гардероб. Эта вещь способна дополнить ваш образ, не отвлекая внимания от основных акцентов, или же стать тем самым ярким акцентом, которого не хватает для создания вау-эффекта. Поло можно спокойно можно носить с джинсами, под кардиганы и куртки. А если хорошо постараться, то еще и удачно скомбинировать с юбкой.

Как определиться с цветом:

нейтральные оттенки – это база и беспроигрышный вариант на каждый день;

– это база и беспроигрышный вариант на каждый день; кремовые и бежевые цвета придают образу летней свежести;

придают образу летней свежести; темно-синие и насыщенные коричневые – идеальны для зимы и осени.

Маскулинность, оверсайз, укороченные и удлиненные фасоны, интересные цветовые решения разбавляют классическую футболку поло более современными трендами. Будьте собой — выбирайте белую, черную или цветную тенниску, в зависимости от своего вкуса и настроения.

Футболка поло создана в первую очередь для удобства и комфорта. Она должна быть отшита из качественного трикотажа – материала максимально комфортного для кожи и ежедневного ношения. Такие женские футболки с легкостью дополняют ежедневные ансамбли и деловые костюмы. Это действительно универсальная вещь, которую стоит иметь в своем гардеробе любой моднице.

Раньше мы рассказывали, какие вещи из кожи уже не в тренде в 2023 году. В частности, о том, что выбрать, чтобы выглядеть стильно и модно в ближайшем сезоне.