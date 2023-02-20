З чим носити футболку поло у 2023 році: стильні ідеї на будь-який смак (фото)

Цей елемент гардероба з нами уже багато сезонів поспіль і все одно не втрачає актуальності

Ця універсальна футболка з’явилася в Індії ще на початку XX ст. За багато років у ній майже нічого не змінилося — хіба що тепер футболки поло роблять з абсолютно різних матеріалів усіх можливих кольорів. Як і обожнювані усіма дівчатами джинси, такі футболки можна одягати з будь-якого приводу. Якщо правильно стилізувати поло, вона буде доречна і в спортивному образі, і в повсякденному житті. Більш того, ця річ настільки практична, що підходить і для офіційних, і для неформальних заходів.

Жіночі футболки поло — вічна класика, з допомогою якої можна скласти практично безмежну кількість крутих луків. Вона надає образу стриманості та лаконічності. Які кольори обрати у 2023 році та як визначитися з тим, що потрібно саме вам, розповідає "Publish Україна".

Жіночі поло модних кольорів — 2023

Футболка з коміром поло — це універсальна основа, яка прекрасно впишеться у будь-який гардероб. Ця річ здатна доповнити ваш образ, не відволікаючи уваги від основних акцентів, або ж стати тим самим яскравим акцентом, якого бракує для створення вау-ефекту. Поло можна спокійно можна носити з джинсами, під кардигани та куртки. А якщо гарно постаратися, то ще й вдало скомбінувати зі спідницею.

Як визначитися з кольором:

нейтральні відтінки — це база і безпрограшний варіант на кожен день;

— це база і безпрограшний варіант на кожен день; кремові та бежеві кольори надають образу літньої свіжості;

надають образу літньої свіжості; темно-сині та насичені коричневі — ідеальні для зими та осені.

Маскулінність, оверсайз, укорочені та подовжені фасони, цікаві колірні рішення розбавляють класичну футболку поло більш сучасними трендами. Будьте собою — обирайте білу, чорну або кольорову теніску, в залежності від свого смаку та настрою.

Футболка поло створена насамперед для зручності та комфорту. Вона має бути відшита з якісного трикотажу — матеріалу максимально комфортного для шкіри і щоденного носіння. Жіночі футболки поло з легкістю доповнюють щоденні ансамблі та ділові костюми. Це дійсно універсальна річ, яку варто мати у своєму гардеробі кожній модниці.

Раніше ми розповідали, які речі зі шкіри уже не в тренді у 2023 році. Зокрема про те, що обрати, аби виглядати стильно і модно у найближчому сезоні.