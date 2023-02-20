Звезда "Дизель шоу" засветилась на российском канале: год назад из-под Киева в Беларусь ее вывезли на танке
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Актриса молчит о войне в Украине, а теперь открыто развлекает белорусов на российском канале
Звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Грицук, более известная украинскому зрителю как Маруся, объявилась на ТВ после года молчания о полномасштабном российском вторжении в Украину. Она родом из Беларуси, как и ее коллега по шоу Евгений Сморигин, который поддержал украинцев в борьбе с агрессором и намерен сменить гражданство.
На своей странице в Instagram Грицук поделилась роликом со съемки программы "Подъем" на телеканале "ТНТ-International". Этот белорусский развлекательный канал — "сын" российского "ТНТ", активы которого у холдинга "Газпром-медиа". Канал показывает примерно тот же контент, что и "ТНТ" в российских городах.
Так, на странице Марины Грицук нет никаких публикаций в поддержку Украины, как и в принципе упоминаний о событиях в стране, где она работала несколько лет. С 24 февраля 2022 года актриса опубликовала два поста: один в российский День радио 7 мая, другой – фото с мероприятия в Казахстане.
Руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказывал в комментарии изданию "Зеркало", что война застала Марину под Киевом, в селе Дымарь со стороны белорусской границы. Туда ее вывез другой руководитель проекта Алексей Бланарь, так как вылет артистки домой, в Беларусь, был запланирован в ночь на 24 февраля. Населенный пункт оказался под оккупацией россиян. По словам Крутоголова, Марину оттуда эвакуировали спустя 17 дней на танке.
"Под дом приехал танк, чтобы забрать Марину в Беларусь. Как и кто договорился по поводу этой эвакуации, я не знаю", — отметил Крутоголов "Зеркалу".
Что известно о Марине Грицук
Марине Грицук 43 года. Она родилась и выросла в Беларуси. Там играла в КВН в сборной своего университета. Замужем за Акимом Тышко, с которым воспитывают четверых сыновей. Работала на белорусском телевидении, а в 2019 году присоединилась к украинскому проекту "Дизель шоу".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда украинской программы "Ревизор" Вадим Абрамов работает на российском телевидении. Он стал ведущим развлекательного шоу в разгар полномасштабной российско-украинской войны.