Зірка "Дизель шоу" засвітилася на російському каналі: рік тому з-під Києва до Білорусі її вивезли на танку

Актриса мовчить про війну в Україні, а тепер відкрито розважає білорусів на російському каналі

Зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Грицук, відоміша українському глядачеві як Маруся, з’явилася на ТБ після року мовчання про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Вона родом із Білорусі, як і її колега за шоу Євген Сморигін, який підтримав українців у боротьбі з агресором та має намір змінити громадянство.

На своїй сторінці в Instagram Грицук поділилася роликом зі зйомки програми "Підйом" на телеканалі "ТНТ-International". Цей білоруський розважальний канал — "син" російського "ТНТ", активи якого у холдинга "Газпром-медіа". Канал показує приблизно той самий контент, що і "ТНТ" у російських містах.

Так, на сторінці Марини Грицук немає жодних публікацій на підтримку України, як і у принципі згадок про події у країні, де вона працювала кілька років. З 24 лютого 2022 року акторка опублікувала два пости: один у російський День радіо 7 травня, інший – фото із заходу в Казахстані.

Керівник "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповідав у коментарі виданню "Дзеркало", що війна застала Марину під Києвом, у селі Димар з боку білоруського кордону. Туди її вивіз інший керівник проєкту Олексій Бланар, оскільки виліт артистки додому до Білорусі був запланований у ніч на 24 лютого. Населений пункт опинився під окупацією росіян. За словами Крутоголова, Марину звідти евакуювали через 17 днів на танку.

"Під будинок приїхав танк, щоб забрати Марину до Білорусі. Як і хто домовився щодо цієї евакуації, я не знаю", — зазначив Крутоголов "Дзеркалу".

Сторінка Марини Грицук у Instagram

Маруся із "Дизель шоу" на білоруському ТБ

Грицук — ведуча шоу "Підйом" на ТНТ-International

Актриса раптово з’явилася у соціальних мережах

Що відомо про Марину Грицук

Марині Грицук 43 роки. Вона народилася та виросла у Білорусі. Там грала у КВК у збірній свого університету. Одружена з Акімом Тишком, з яким виховують чотирьох синів. Працювала на білоруському телебаченні, а у 2019 році приєдналася до українського проєкту "Дизель шоу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка української програми "Ревізор" Вадим Абрамов працює на російському телебаченні. Він став ведучим розважального шоу у розпал повномасштабної російсько-української війни.