Wi-Fi без света: как сделать, чтобы ваш роутер работал всегда

Два проверенных способа, которые выручат во время отключений электричества

Есть свет или нет, а быть онлайн для многих людей – приоритет номер один. Это касается как обучения детей и студентов, так и банально работы, особенно в тех отраслях, где речь идет о возможности работать удаленно. Поэтому когда исчезает электроэнергия, приходится думать не только о том, насколько хватит заряда смартфона и ноутбука и как максимально продлить срок их работы, но и где взять интернет.

С этим поможет два проверенных способа. В обоих случаях роутер будет раздавать Wi-Fi даже при отключении света. Что для этого нужно сделать, рассказывают fakty.

GPON для домашнего интернета

Чтобы оставаться с интернетом во время отключений света, вам нужно подключить роутер и оптический терминал к повербанку. Это позволит оставаться на связи до 10-12 часов. Однако помните, что этот способ работает только если провайдеры используют генераторы, а к вашему дому подведено оптоволокно или дома установлен специальный оптический терминал.

Если есть только Wi-Fi и повербанк

Подключите повербанк к оптическому терминалу и Wi-Fi-роутеру (для этого подойдут два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм). Нужно использовать два повербанка: один – для роутера, второй – для оптического терминала. Однако если у вас есть специальные провода с повышением напряжения, то интернет будет работать и с одним внешним аккумулятором. Таким образом можно пользоваться интернетом до 4 часов – время работы зависит от мощности повербанка.

Раньше мы рассказывали, как сделать павербанк для роутера в домашних условиях. Подобный аксессуар также можно использовать для освещения комнаты или зарядки телефонов.