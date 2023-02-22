Рогалики по лучшему бабушкиному рецепту: золотая корочка и очень нежное тесто

Такая выпечка никогда не оставит равнодушным

Вкусная домашняя выпечка – это всегда отличная идея. Если хочется чего-нибудь вкусненького, можно приготовить, например, очень простой яблочный пирог "3 стакана" или полезное овсяное печенье всего из трех ингредиентов, в котором нет сахара и муки. А можно напечь вкуснейших рогаликов!

Если вдруг у вас нет замечательного проверенного рецепта этой выпечки, предлагаем вам попробовать этот — рогалики по лучшему бабушкиному рецепту всегда удаются. Они получаются нежными и ароматными, с румяной хрустящей корочкой, рассказывает "Школа жизни".

Ингредиенты:

соль – 0,5 ч.л.

сахар — 50 г

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

молоко — 150 г

дрожжи — 20 г

масло подсолнечное — 2 ст.л.

мука пшеничная — 450 г

масло сливочное

лимонный сироп

Приготовление:

Берем соль, сахар, сметану и теплое молоко. Добавляем сюда сырые дрожжи и подсолнечное масло. Все тщательно перемешиваем, используя специальный венчик для взбивания. Вводим в массу муку и хорошо вымешиваем тесто руками, а затем оставляем его на время "отдохнуть". Рекомендуется держать тесто, упакованное в плотно закрытый пакет в течение часа в холодной воде. После этого тесто следует еще раз хорошо размять руками и разделить на несколько частей. Теперь берем скалку и раскатываем тесто на блине. Смазываем их растопленным сливочным маслом и складываем друг на друга. Убираем в холодильник на 20 мин. После этого раскатываем тесто снова – в результате у вас должен получиться один большой блин. Теперь разрезаем тесто на треугольные части и сворачиваем полученные кусочки в рогалики. Выкладываем их на противень, предварительно смазанное маслом, и оставляем на некоторое время для выстаивания. Перед тем как отправить рогалики в духовку или печь, их нужно смазать яичным желтком, перемешанным с молоком — так у вас получится вкусная румяная корочка. Выпекать такие рогалики следует при температуре 200 градусов в течение 20 мин. Достав их из духовки, выпечку поливают лимонным сиропом.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусные украинские вергуны к чаю. По этому рецепту они всегда удаются — получаются пышными и мягкими.