"Обобрали на 400 гривен": участницу "Холостяка" оштрафовали в трамвае (видео)

Девушка пожаловалась на контролеров, которые не дали ей закомпостировать билетик

Участница шоу "Х-фактор" и 10-го сезона "Холостяк" Алина Лящук, которая в 2021 году получила звание "Мисс Инстаграм" на конкурсе "Мисс Украина", попала в неприятную ситуацию во Львове. Девушку и ее спутника оштрафовали на 400 гривен в трамвае за проезд без билета.

Вроде как все логично, но есть несколько нюансов. Первое — билеты у девушки были, только она не успела их закомпостировать, и второе — с контролерами они зашли в трамвай одновременно, рассказала девушка в своих соц. сетях и опубликовала соответствующее видео.

"Это была самая дорогая поездка на трамвае" — пошутила Алина и в подробностях рассказала свою историю.

Лящук и контролеры зашли в трамвай на одной остановке, и пока те проверяли билеты у остальных пассажиров, Алина пошла покупать билеты. Не успев их закомпостировать, контролеры стали требовать у нее штраф. Девушка отметила, что на ее защиту встали и другие люди, но проверяющих это не остановило. Более того, как отметила Лящук, контролеры вели себя совсем нетактично и неуважительно, ходив по трамваю с горячим чаем руках.

В комментариях под видео, многие пользователи узнали одного из контролеров. Оказывается, мужчина уже не раз так же штрафовал пассажиров.

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