"Обібрали на 400 гривень": учасницю "Холостяка" оштрафували у трамваї (відео)

Дівчина поскаржилася на контролерів, які не дали їй закомпостувати квиток

Учасниця шоу "Х-фактор" та 10-го сезону "Холостяк" Аліна Лящук, яка у 2021 році отримала звання "Міс Інстаграм" на конкурсі "Міс Україна ", потрапила у неприємну ситуацію у Львові. Дівчину та її супутника оштрафували на 400 гривень у трамваї за проїзд без квитка.

Начебто все логічно, але є кілька нюансів. Перше — квитки у дівчини були, тільки вона не встигла їх закомпостувати, і друга — з контролерами вони зайшли до трамвая одночасно, розповіла дівчина у своїх соц. мережах та опублікувала відповідне відео.

"Це була найдорожча поїздка на трамваї" — пожартувала Аліна і в подробицях розповіла свою історію.

Лящук та контролери зайшли до трамвая на одній зупинці, і поки ті перевіряли квитки в інших пасажирів, Аліна пішла купувати квитки. Не встигнувши їх закомпостувати, контролери почали вимагати штраф. Дівчина зазначила, що на її захист стали й інші люди, але перевіряльників це не зупинило. Щобільше, як зазначила Лящук, контролери поводилися зовсім нетактовно та неповажно, ходивши трамваєм з гарячим чаєм руках.

У коментарях під відео, багато користувачів дізналися одного з контролерів. Виявляється, чоловік уже неодноразово так само штрафував пасажирів.

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