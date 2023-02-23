Прохор Весенний 23 февраля: что строго запрещено делать в этот праздник

В этот день говорят: "Пришел Прохор – весна во двор заглянула"

По церковному календарю на февраль, в этот четверг православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – чудотворца Прохора Лебедника, почитаемого в лике преподобных. Также в этом году на 23 февраля выпадает четвертый день Масленичной недели — "Разгуляй". Ранее мы писали, что означает каждый день недели Масленицы.

23 февраля в народном календаре получил название Прохор Весенний. Считается, что с этого дня морозы начинают ослабевать. С этим связано несколько поговорок и присказок, например такая "Пришел Прохор – весна во двор заглянула".

Святому Прохору молились, чтобы защитить себя и родных от болезней и невзгод. Также наши предки верили, что если 23 февраля начать лечить хроническое заболевание, то от него обязательно выздоровеешь. Считается, что в этот день у женщин легкие роды.

Прохор Весенний-2023: что нельзя делать 23 февраля

Мужчинам — заниматься физической работой, потому что ничего не будет получаться.

Отправляться в далекие путешествия — может приключиться неприятный случай.

Ссориться и выяснять отношения.

Стричь ногти и волосы — к беде.

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал, что весна в этом году будет ранней, а в марте украинцев ждет в основном сухая и теплая погода.