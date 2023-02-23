Прохор Весняний 23 лютого: що суворо заборонено робити у це свято

Цього дня кажуть: "Прийшов Прохор — весна надвір заглянула"

За церковним календарем на лютий, цього четверга православна церква вшановує пам’ять ченця Печерського монастиря – чудотворця Прохора Лебедника, шанованого в лику преподобних. Також цього року на 23 лютого випадає четвертий день Масляного тижня — "Розгуляй". Раніше ми писали, що означає кожен день тижня Масляної.

23 лютого у народному календарі отримав назву Прохор Весняний. Вважається, що з цього дня морози починають слабшати. З цим пов’язано кілька приказок, наприклад, така "Прийшов Прохор – весна у двір заглянула".

Святому Прохору молилися, щоб захистити себе та рідних від хвороб та негараздів. Також наші предки вірили, що якщо 23 лютого почати лікувати хронічне захворювання, то від нього обов’язково одужаєш. Вважається, що цього дня у жінок легкі пологи.

Прохор Весняний-2023: що не можна робити 23 лютого

Чоловікам займатися фізичною роботою, бо нічого не виходитиме.

Вирушати в далекі подорожі — може статися неприємний випадок.

Сваритися та з’ясовувати стосунки.

Стригти нігті та волосся – до біди.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що весна цього року буде ранньою, а в березні на українців чекає в основному суха та тепла погода.