Polka dot снова в тренде: как носить блузки в горошек в 2023 году (фото)

Какие цвета будут в моде в этом сезоне и с чем лучше сочетать модную вещь

В 2023 году в моду возвращаются пять трендов из прошлого. Среди них и так называемый polka dot или вещи в горошек. Этот принт никогда не выходил из моды, но в этом году он будет на пике популярности.

Стильный горошек используется не только в платьях и юбках, но и для оформления блуз. И такие вещи выглядят особенно женственно и изящно. Какие модели выбрать в сезоне весна-лето 2023, какие цвета будут в тренде, а также как и с чем носить блузы в стиле polka dot, рассказывает joy-pup.

Блузки в горошек 2023: какие модели выбрать

В коллекциях многих дизайнеров появились модели как в большой, так и маленький горошек. Он может быть темным или ярким. К примеру, хорошим вариантом станет удлиненная блузка в горошек, которую можно сочетать с юбкой или брюками.

Модными будут модели, в которых горошины расположены равномерно по всей площади поверхности. Такие блузки подойдут для создания делового образа. Не худшим вариантом станут и блузы, в которых рисунок разбросан в хаотичном порядке. Можно выбирать даже те, где горошины разноцветные и складываются в интересные узоры.

Кроме того, в этом году модными становятся и необычные горошинки: овальные, квадратные и даже похожие на цветы. Не забывайте и о моделях в стиле 70-х. Они сделаны из атласа яркого тона, с большими горошинами. Такие блузки обязательно вас выделят.

В моде на 2023 год блузки в горошек как с длинным, так и с коротким рукавом. Их могут дополнять воланы, рюши или большие пуговицы.

Еще один модный тренд — белые блузки в черный горошек. Они прекрасно смотрятся с джинсами и лосинами, а еще их можно дополнить ремнем, баской или бантом. Также модные дизайнеры предлагают приталенные блузы в горошек и варианты в стиле оверсайз. С их помощью можно создать романтический, элегантный или даже уличный стиль.

Модные цвета блузок в горошек 2023

В этом году не бойтесь экспериментировать: контрастность и яркость станут основными тенденциями нового сезона. Поэтому, кроме традиционного черного и белого, можно использовать красный, зеленый, пудровый, фиолетовый, синий, желтый, оранжевый или розовый оттенки.

С чем носить блузки в горошек

Легкие модели с коротким рукавом прекрасно сочетаются с шортами или юбкой в пол, тогда как модели, основной цвет которых насыщенный, глубокий, идеально подходят к дениму. Варианты с рюшами и бантами создают романтический стиль, их можно сочетать с юбкой или брюками.

Блузки в горошек прекрасно подходят к любому низу — шортам, юбке, джинсам или брюкам. Но чтобы все выглядело идеально, он должен быть однотонным.

Раньше мы рассказывали, какие кожаные вещи будут в трендах в 2023 году. Некоторые сумки, куртки и кепи уже неактуальны — пора их заменить чем-то более интересным.