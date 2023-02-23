Polka dot знову в тренді: як носити блузки в горошок у 2023 році (фото)

Які кольори будуть у моді цього сезону і з чим краще поєднувати модну річ

У 2023 році в моду повертаються п’ять трендів із минулого. Серед них і так званий polka dot або ж речі в горошок. Цей принт ніколи не виходив із моди, однак цьогоріч він буде на піку популярності.

Стильний горошок використовується не тільки в сукнях та спідницях, а й для оформлення блуз. І такі речі виглядають особливо жіночно та витончено. Які моделі обрати у сезоні весна-літо 2023, які кольори будуть у тренді та як і з чим носити блузи у стилі polka dot, розповідає joy-pup.

Блузки в горошок 2023: які моделі обрати

У колекціях багатьох дизайнерів з’явилися моделі як у великий, так і в маленький горошок. Він може бути темним або яскравим. Наприклад, хорошим варіантом стане подовжена блузка в горошок, яку можна поєднувати зі спідницею чи штанами.

Модними будуть моделі, в яких горошини розташовані рівномірно по всій площі поверхні. Такі блузки підійдуть для створення ділового образу. Не гіршим варіантом стануть і блузи, в яких малюнок розкиданий у хаотичному порядку. Можна обирати навіть ті, де горошини різнокольорові й складаються у цікаві візерунки.

Крім того, модними цьогоріч стають і незвичайні горошинки: овальні, квадратні та навіть схожі на квіти. Не забувайте і про моделі у стилі 70-х. Вони виготовлені з атласу яскравого тону, з великими горошинами. Такі блузи обов’язково вас виділять.

У моді на 2023 рік блузки в горошок як з довгим, так і з коротким рукавом. Їх можуть доповнювати волани, рюші чи великі ґудзики.

Ще один модний тренд – білі блузки у чорний горошок. Вони мають прекрасний вигляд з джинсами та лосинами, а ще їх можна доповнити ременем, баскою чи бантом. Також модні дизайнери пропонують приталені блузи в горошок і варіанти в стилі оверсайз. З їх допомогою можна створити романтичний, елегантний чи навіть вуличний стиль.

Модні кольори блузок у горошок 2023

Цьогоріч не бійтеся експериментувати: контрастність та яскравість стануть головними тенденціями нового сезону. Тому, окрім традиційного чорного та білого, ви можете використовувати червоний, зелений, пудровий, фіолетовий, синій, жовтий, оранжевий або рожевий відтінки.

З чим носити блузки у горошок

Легкі моделі з коротким рукавом прекрасно поєднуються з шортами або спідницею в підлогу, тоді як моделі, основний колір яких насичений, глибокий, ідеально підходять до деніму. Варіанти з рюшами і бантами створюють романтичний стиль, їх можна поєднувати зі спідницею чи штанами.

Блузки в горошок чудово підходять до будь-якого низу – шортів, спідниці, джинсів або штанів. Але щоб все виглядало ідеально, він має бути однотонним.

Раніше ми розповідали, які шкіряні речі будуть у трендах в 2023 році. Деякі сумки, куртки та кепі вже неактуальні — настав час їх замінити чимось цікавішим.