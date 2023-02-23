Что нужно сделать с холодильником, чтобы продукты не испортились без света: простой лайфхак (видео)

Если подготовиться к отключению электричества, то за температуру в холодильнике можно не переживать

В условиях перебоев с электроэнергией приходится придумывать новые способы хранения продуктов. В отключенном состоянии холодильник держит минус около четырех часов. Если вы переживаете, что пища может испортиться, то воспользуйтесь действенным лайфхаком.

Чтобы продукты в холодильнике сохранились, пока в доме нет света, заранее подготовьтесь к отключению. Все, что вам понадобится, замороженная вода. Трюк очень прост, но эффективен. Подробнее о способе хранить еду в отключенном холодильнике рассказывает ролик Алины Сусак в TikTok.

Так, после отключения электричества холодильник начнет размораживаться, а значит возникает риск порчи продуктов. Однако действенный лайфхак поможет предотвратить это. Как рассказывает автор видео, предварительно следует заморозить в морозильной камере аккумуляторы холода. Если таковых нет, то подойдет дешевая альтернатива – обычные бутылки. Просто налейте туда вода и заморозьте.

Аккумуляторы холода или бутылки с замороженной водой следует разложить по полкам холодильника, как только прибор отсоединится от сети. Элементарная манипуляция продлит холод, поэтому продукты дольше останутся свежими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты можно хранить на балконе, когда на улице мороз. Для каждого продукта существует оптимальный температурный показатель.