У кого День ангела 25 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 25 февраля, отмечается День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ и День советской оккупации в Грузии. Кроме того, носители четырех имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 25 февраля

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная", "госпожа".

Мужские именины 25 февраля

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Как известно, церковь в определенные дни почитает разных священномучеников и святых. В те же дни отмечаются и именины людей, которые носят схожие с ними имена и родились незадолго до памятной даты. Считается, что святые являются покровителями своих тезок и оберегают их в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить носки родственникам согласно народным приметам.