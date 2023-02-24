У кого День ангела 25 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 25 лютого, відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ та День радянської окупації у Грузії. Окрім того, носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 25 лютого

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана", "пані".

Чоловічі іменини 25 лютого

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Як відомо, церква у певні дні шанує різних священномучеників та святих. У ті дні відзначаються і іменини людей, які мають схожі з ними імена і народилися незадовго до пам’ятної дати. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і оберігають їх упродовж життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна дарувати шкарпетки родичам згідно з народними прикметами.