У кого День ангела 25 лютого: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У суботу, 25 лютого, відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ та День радянської окупації у Грузії. Окрім того, носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.
Жіночі іменини 25 лютого
Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана", "пані".
Чоловічі іменини 25 лютого
Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".
Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".
Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".
Як відомо, церква у певні дні шанує різних священномучеників та святих. У ті дні відзначаються і іменини людей, які мають схожі з ними імена і народилися незадовго до пам’ятної дати. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і оберігають їх упродовж життя.
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