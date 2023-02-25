У кого День ангела 26 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 26 лютого, відзначається Прощена неділя, День опору окупації Криму та Севастополя, Всесвітній день неквапливості. Також цього дня носії понад двадцяти імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 26 лютого

Анна, — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Аріна, — за найпоширенішою версією, це ім’я було формою імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Віра — це ім’я має старослов’янське походження і означає "істина", "вірування".

Зоя, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "життя". Цікаво, що воно вважається синонімом імені Єва, оскільки це ім’я перекладається так само.

Ірина, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" або "спокій".

Фотинія, — це давньогрецьке ім’я, яке означає "світла".

Світлана — це слов’янське і порівняно нове ім’я, яке є калькою на грецьке ім’я "Фотинія" і також означає "світла".

Чоловічі іменини 26 лютого

Артем, — вважається, що це ім’я походить від імені грецької богині Артеміди, і перекладається воно як "неушкоджений", "здоровий".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад та означає "царський".

Володимир — слов’янське ім’я, яке буквально означає "той, що володіє світом".

Вольдемар (Вальдемар), — це ім’я перекладається як "володарюй і прославляйся". Вважається німецькою аналогією імені Володимира.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". У багатьох країнах воно звучить як "Габріель".

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Іван, — це ім’я походить від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Леонтій, — буквально означає "лев", "подібний до лева". Цікаво, що точно невідомо, чи це римське ім’я, чи давньогрецьке.

Мартін, — латинське ім’я, що буквально означає "той, що належить богу Марсу".

Михайло, — це дуже давнє давньоєврейське ім’я, яке означає "рівний Богу" або "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий". Ім’я популяризувалося переважно завдяки апостолу Павлу.

Семен — це слов’янська версія єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Степан, — з грецької це ім’я перекладається як "вінець", "корона", "діадема".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами.