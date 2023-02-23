Коли Прощена неділя у 2023 році: дата, головні традиції та заборони

Як правильно попросити пробачення у цей день і як відповідати тим, хто просить його у вас

Прощена або Сиропусна неділя ‒ це останній день Масляної. Як і сама Масниця, він не прикріплений до певної дати і щороку змінюється в числі. На наступний день після Прощеної неділі починається Великий піст, який передує Великодню.

Коли ж у 2023 році українці відзначатимуть Прощену неділю, які традиції та заборони пов’язані з цим днем, розповідає "Телеграф". Також ми розкажемо, як правильно просити прощення у цей особливий день року і як правильно молитися для відпущення гріхів у Прощений день.

Прощена неділя 2023: дата і головні традиції свята

Цьогоріч Сиропусна неділя припадає на 26 лютого. Цього дня заведено просити пробачення у людей, яких ви образили — зі злим наміром чи випадково, а ще — дарувати прощення тим, хто щиро розкаявся і попросив вибачення у вас. Це основна традиція цього свята. Зауважимо, що перелічувати всі свої погані вчинки при цьому не варто — ви просто кажете: "Пробач мені за все", а співрозмовник відповідає: "Хай Бог простить" або ж "Бог простить і я прощаю". До речі, заведено просити пробачення на Прощену неділю і в померлих. Для цього або йдуть на кладовище, або просто подумки звертаються до померлого із проханням пробачити вам за всі негідні вчинки щодо покійного.

У цей день, звісно ж, віряни йдуть на святкову службу до храму. Зазвичай саме в цей день сповідаються і причащаються, а потому йдуть в гості до рідних, щоб разом провести Масляну.

В цей день здавна заведено їсти вареники. Згідно з народною приказкою, на Прощену неділю "і бусурмени вареники їдять!".

Що забороняється у Прощену неділю

Є всього кілька речей, які під забороною у цей святковий день:

Не можна прибирати в домі, займатися вишиванням, в’язанням чи важкою фізичною працею. Не можна сваритися, пліткувати та з’ясовувати стосунки — це зовсім непідходящий для цього день. Так заведено, що не можна на Прощену неділю їсти м’ясо і вживати алкогольні напої. Забороняється також не давати прощення тому, хто попросив його у вас.

Молитви, які читають на Прощену неділю

У цей день віряни по-особливому звертаються до Господа і просять у нього навчити їх прощати своїх ворогів і всіх тих, хто колись завдавав їм кривду. Є дві сильні молитви, які читають християни у цей день.

Перша молитва на Прощену неділю

Спаситель, навчи мене пробачити від щирого серця всіх, хто чимось мене образив. Я знаю, що не маю права на помилування, що не можу постати перед тобою з почуттями ворожнечі, які таяться в моїй душі. Зачерствіло моє серце! Немає в мені любові! Допоможи мені, Господи! Молю Тебе, навчи мене пробачити тих, хто образив мене, як сам Ти Бог мій, на хресті пробачив ворогів твоїх! Амінь.

Друга молитва на Прощену неділю

Милостивий Бог, прости, І гріхи відпусти мені, Як і я прощаю людям, Так і мені прощення буде. Дай мені, Боже, доброти, Щоб я був (була) такою, як Ти. Допоможи мені всіх прощати, Всі закони виконувати. У Прощену неділю Дай мені Боже благословіння!

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