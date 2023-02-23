Когда Прощенное воскресенье в 2023 году: дата, главные традиции и запреты

Как правильно просить прощения в этот день и как отвечать тем, кто просит его у вас

Прощеное или Сыропустное воскресенье – это последний день Масленицы. Как и сама Масленица, он не прикреплен к определенной дате и ежегодно меняется в числе. На следующий день после Прощенного воскресенья начинается Великий пост, предшествующий Пасхе.

Когда в 2023 году украинцы будут отмечать Прощеное воскресенье, какие традиции и запреты связаны с этим днем, рассказывает "Телеграф". Также мы расскажем, как правильно просить прощения в этот особый день года и как правильно молиться для прощения грехов в Прощеный день.

Прощеное воскресенье 2023 года: дата и главные традиции праздника

В этом году Сыропустное воскресенье приходится на 26 февраля. В этот день принято просить прощения у людей, которых вы обидели — со злым намерением или случайно, а еще — даровать прощение тем, кто искренне раскаялся и извинился перед вами. Это основная традиция этого праздника. Заметим, что перечислять все свои плохие поступки при этом не стоит — вы просто говорите: "Прости меня за все", а собеседник отвечает: "Да простит Бог" или же "Бог простит и я прощаю". Кстати, принято просить прощения на Прощеное воскресенье и у умерших. Для этого либо идут на кладбище, либо просто мысленно обращаются к умершему с просьбой простить вас за все недостойные поступки по отношению к нему.

В этот день, конечно же, верующие идут на праздничную службу в храм. Обычно именно в этот день исповедуются и причащаются, а потому идут в гости к родным, чтобы вместе провести Масленицу.

В этот день издавна принято есть вареники. Согласно народной поговорке, на Прощеное воскресенье "и басурмены вареники едят!".

Что запрещается в Прощенное воскресенье

Есть всего несколько вещей, которые под запретом в этот праздничный день:

Нельзя убирать в доме, заниматься вышиванием, вязкой или тяжелым физическим трудом. Нельзя ссориться, сплетничать и выяснять отношения – это совсем неподходящий для этого день. Так принято, что нельзя на Прощеное воскресенье есть мясо и употреблять алкогольные напитки. Запрещается также не давать прощения попросившему его у вас.

Молитвы, которые читают на Прощеное воскресенье

В этот день верующие по-особенному обращаются к Господу и просят у него научить их прощать своих врагов и всех тех, кто когда-то наносил им обиду. Есть две сильные молитвы, которые читают христиане в этот день.

Первая молитва на Прощенное воскресенье

Спаситель, научи меня простить от всего сердца всех, кто чем-то меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед тобой с чувствами вражды, которые таятся в моей душе. Зачерствело мое сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Молю Тебя, научи меня простить тех, кто оскорбил меня, как сам Ты, Бог мой, на кресте простил врагов Твоих! Аминь.

Вторая молитва на Прощенное воскресенье

Милостивый Бог, прости, И грехи отпусти мне, Как и я прощаю людям, Так и мне будет прощение. Дай мне, Боже, доброты, Чтобы я был (была) такой, как Ты. Помоги мне всех прощать, Все законы выполнять. В Прощеное воскресенье Дай мне Божье благословение!

Раньше мы рассказывали, когда в 2023 году будем праздновать Пасху. А еще — на какие даты приходятся главные церковные праздники.