У кого День ангела 27 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 27 лютого, відзначається початок Великого посту, Міжнародний день неурядових організацій, Міжнародний день полярного ведмедя, День проінформованості про аносмію. Також у цей день носії близько десятка імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 27 лютого

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор — це просторічна форма імені Георгій, яка багато століть тому стала самостійним ім’ям.

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського Авраама, що означає в перекладі "батько народів".

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Костянтин — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Рафаель, — ім’я біблійного походження, що означає "Бог зцілив".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Існують як самостійні імена.

Жіночі іменини 27 лютого не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять різних святих, — у ті ж дні святкують свої іменини люди, які були хрещені під тими самими іменами і народилися незадовго до цього. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і оберігають їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати чоловікам за народними прикметами.