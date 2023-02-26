У кого День ангела 27 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 27 февраля, отмечается начало Великого поста, Международный день неправительственных организаций, Международный день полярного медведя, День осведомленности об аносмии. Также в этот день носители около десятка имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 27 февраля

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — это просторечная форма имени Георгий, которая много столетий назад стала самостоятельным именем.

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Рафаэль, — имя библейского происхождения, что значит "Бог исцелил".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". Существуют как самостоятельные имена.

Женские именины 27 февраля не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковь чтит память различных святых, — в те же самые дни празднуют свои именины люди, которые были крещены под теми же именами и родились незадолго до этого. Считается, что святые покровительствуют своим тезкам и оберегают их от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить мужчинам по народным приметам.