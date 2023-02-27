У кого День ангела 28 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 28 февраля, отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины, День общественного сна, Международный день редких заболеваний. Кроме того, носители более десятка имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 28 февраля

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая".

София, — популярное во многих странах греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука"

Мужские именины 28 февраля

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Арсений, — производное от имени Арсен, которое переводится с древнегреческого как "зрелый", "мужественный".

Афанасий, — редкое, но красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Иван, — это популярное в Украине имя имеет древнееврейское происхождение и значит "благословенный Богом".

Михаил, — это древнееврейское имя, что имеет значение "равный Богу", "подобный Богу"

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Семен, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Ян, — есть две теории, откуда могло произойти это имя. По одной, это еще одна форма древнееврейского имени "Йоханан" и переводится как "благословенный Богом" (как и имя Иван). По другой же версии это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Как известно, в определенные дни церковь почитает святых, — и в те же самые дни носители тех же имен, родившиеся незадолго до этого, отмечают свой День ангела. Считается, что святые выступают покровителями своих тезок и оберегают их от несчастий.

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