У кого День ангела 1 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 1 марта, отмечается первый день весны, День траура в честь Корюковской трагедии, День борьбы с дискриминацией, Всемирный день комплимента, Всемирный день гражданской обороны, День кикиморы. Также в этот день носители семи имен празднуют свои именины.

Мужские именины 1 марта

Даниил, — это библейское имя, которое происходит от древнееврейского "Даниэль", что переводится как "Бог есть судья" или же "Бог — мой судья".

Еремей, — древнеевреское имя, которое переводится как "вознесенный Богом".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Самуил, — еврейское имя, которое изначально звучало как Шемуэль и значит "Бог услышал".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Женские именины 1 марта не отмечаются.

Известный факт, что церковь в определенные дни чтит память разных святых и мучеников, — и в эти самые дни празднуют свои именины люди, которые родились незадолго до этого и носят те же имена. Считается, что святые являются покровителями своих тезок и защищают их по жизни от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему по народным приметам строго запрещено спать на двух подушках.