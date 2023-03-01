У кого День ангела 2 марта: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В четверг, 2 марта, отмечается День изобретения компакт-диска, Международный день спички. Также в этот день носители десятка имен празднуют свои именины.
Женские именины 2 марта
Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".
Марианна, — это имя появилось от слияния имен "Анна" и "Мария". Также популярна такая форма этого имени как Марьяна.
Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".
Пульхерия, — в переводе с латинского это имя значит "красивая" или "прекрасная".
Мужские именины 2 марта
Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".
Павел, — переводится с латинского как "небольшой".
Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".
Теодор, Федор, — это две самостоятельные формы греческого имени Теодорос, которое переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить родственникам.