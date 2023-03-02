У кого День ангела 3 марта: все именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В пятницу, 3 марта, отмечается Всемирный день дикой природы, День писателя, День охраны здоровья уха и слуха. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.
Мужские именины 3 марта
Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос".
Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".
Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".
Вольдемар (или Вальдемар), — это немецкая версия имени Владимир, что значит "славный властитель".
Кузьма, — это имя греческого происхождения, которое значит "мир", "порядок".
Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхсилу, — в этом случае силу льва.
Павел, — переводится с латинского как "небольшой".
Женские именины 3 марта не отмечаются.
Как известно, в разные дни церковью почитаются определенные святые. В те же дни свои именины отмечают носители их имен, которые родились незадолго до этого. Принято считать, что святые оберегают своих тезок в течение их жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных дней в марте 2023 года в Украине.