У кого День ангела 3 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 3 марта, отмечается Всемирный день дикой природы, День писателя, День охраны здоровья уха и слуха. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 3 марта

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос".

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это немецкая версия имени Владимир, что значит "славный властитель".

Кузьма, — это имя греческого происхождения, которое значит "мир", "порядок".

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхсилу, — в этом случае силу льва.

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Женские именины 3 марта не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковью почитаются определенные святые. В те же дни свои именины отмечают носители их имен, которые родились незадолго до этого. Принято считать, что святые оберегают своих тезок в течение их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных дней в марте 2023 года в Украине.