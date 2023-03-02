У кого День ангела 3 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 3 березня, відзначається Всесвітній день дикої природи, День письменника, День охорони здоров’я вуха та слуху. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 3 березня

Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос".

Віктор — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "той, що володіє світом".

Вольдемар (або Вальдемар), — це німецька версія імені Володимир, що означає "славний володар".

Кузьма, — це ім’я грецького походження, яке означає "світ", "порядок".

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм надсилу, — у цьому випадку силу лева.

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Жіночі іменини 3 березня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церквою вшановуються певні святі. У ті дні свої іменини відзначають носії їхніх імен, які народилися незадовго до цього. Вважають, що святі оберігають своїх тезок протягом їхнього життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних днів у березні 2023 року в Україні.