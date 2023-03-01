У кого День ангела 2 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 2 березня, відзначається День винаходу компакт-диска, Міжнародний день сірника. Також цього дня носії десятка імен святкують свої іменини.

Жіночі іменини 2 березня

Анна, — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Маріанна, — це ім’я з’явилося від злиття імен "Анна" та "Марія". Також популярна така форма цього імені як Мар’яна.

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Пульхерія, — у перекладі з латинської це ім’я означає "красива" або "прекрасна".

Чоловічі іменини 2 березня

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Теодор, Федір, — це дві самостійні форми грецького імені Теодорос, яке перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати родичам.