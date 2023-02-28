У кого День ангела 1 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 1 березня, відзначається перший день весни, День жалоби на честь Корюківської трагедії, День боротьби з дискримінацією, Всесвітній день компліменту, Всесвітній день громадянської оборони, День кікімори. Також цього дня носії семи імен святкують свої іменини.

Чоловічі іменини 1 березня

Данило, — це біблійне ім’я, яке походить від давньоєврейського "Даніель", що перекладається як "Бог є суддя" або "Бог — мій суддя".

Єремей, — давньоєвреське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь".

Макар, — гарне ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий"

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Самуїл, — єврейське ім’я, яке спочатку звучало як Шемуель і означає "Бог почув".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Жіночі іменини 1 березня не відзначаються.

Відомий факт, що церква в певні дні вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — і в ці дні святкують свої іменини люди, які народилися незадовго до цього і носять ті ж імена. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і захищають їх протягом життя від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому за народними прикметами суворо заборонено спати на двох подушках.