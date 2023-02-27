У кого День ангела 28 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 28 лютого, відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України, День громадського сну, Міжнародний день рідкісних захворювань. Крім того, носії понад десяток імен святкують свої дні ангела.

Жіночі іменини 28 лютого

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна".

Софія — популярне в багатьох країнах грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука"

Чоловічі іменини 28 лютого

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але красиве ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Іван, — це ім’я походить від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога"

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Семен — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Ян, — є дві теорії, звідки могло походити це ім’я. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою ж версією це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Як відомо, у певні дні церква вшановує святих, — і в ті самі дні носії тих самих імен, що народилися незадовго до цього, відзначають свій День ангела. Вважається, що святі виступають покровителями своїх тезок та оберігають їх від нещасть.

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