У кого День ангела 26 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 26 февраля, отмечается Прощеное воскресенье, День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, Всемирный день неторопливости. Также в этот день носители более двадцати имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 26 февраля

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Арина, — по самой распространенной версии это имя было формой имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Вера, — это имя имеет старославянское происхождение и значит "истина", "верование".

Зоя, — с древнегреческого это имя переводится как "жизнь". Интересно, что оно считается синонимом имени Ева, поскольку это имя переводится так же.

Ирина, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие".

Фотиния, — это древнегреческое имя, которое значит "светлая".

Светлана, — это славянское и сравнительно новое имя, которое является калькой на греческое имя "Фотиния" и также значит "светлая".

Мужские именины 26 февраля

Артём, — считается, что это имя произошло от имени греческой богини Артемиды, и переводится оно как "невредимый", "здоровый".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Владимир, — славянское имя, которое буквально значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — это имя переводится как "владей и прославляйся". Считается немецкой аналогией имени Владимир.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". Во многих странах оно звучит как "Габриэль".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Иван, — это имя произошло от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Леонтий, — дословно значит "лев", "подобный льву". Интересно, что точно неизвестно, римское это имя или древнегреческое.

Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу".

Михаил, — это очень древнее древнееврейское имя, которое значит "равный Богу" или "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой". Имя популяризировалось в основном благодаря апостолу Павлу.

Семен, — это славянская версия еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Степан, — с греческого это имя переводится как "венец", "корона", "диадема".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить родственникам по народным приметам.