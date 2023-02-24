Лайфхак на случай новых отключений: делаем бюджетный фонарик, который прослужит три месяца

Подробная инструкция, которая поможет без проблем создать домашний фонарик ценой менее 100 гривен

Частые отключения света, с которыми украинцы уживались последние несколько месяцев, сделали популярными многих "доморощенных" инженеров-конструкторов. В сети теперь полно инструкций, как сделать дома свечи, которые будут долго гореть, и фонарики "не за все деньги". Ранее мы рассказывали, например, как сделать бюджетный "вечный фонарик" из двух батареек. Он не очень ярко горит, зато достаточно мобилен и для освещения небольшого помещения вполне сгодится.

Теперь расскажем, как сделать дома более габаритный вариант фонарика, который прослужит вам до 3 месяцев. Его себестоимость — менее 100 грн, а само устройство абсолютно безопасно в использовании, информирует rbc.ua.

Как сделать недорогой фонарик из подручных средств

Такой бюджетный фонарик будет светить очень ярко: его можно использовать в качестве аварийного света, ночника или бра. Он полностью безопасен, поэтому пользоваться им можно даже вблизи горючего. Продолжительность непрерывного использования – до 2-3 месяцев.

Что нам нужно:

пластиковая бутылка

2 мини-пальчиковые батарейки

шприц на 20 куб.

1-2 выводных светодиода (5 мм, белый)

один ртутный выключатель (переключатель, замыкающий и размыкающий электрическую цепь благодаря небольшому количеству ртути)

кусок толстой прочной нити

2 таблетки аспирина

Как смастерить фонарик:

Возьмите обе батареи и припаяйте к ним ртутный выключатель плюс на минус.

Прижмите датчик наклона к батарее и обмотайте вместе с лентой.

Припаяйте светодиоды к батареям.

Запаяйте шприц со стороны, где крепится игла, а затем поместите в корпус шприца конструкцию из батареек.

Вставьте в пустую бутылку корпус шприца и обрежьте части, выступающие над горлышком бутылки. Должен получиться ровный верх, на который помещается крышка от бутылки.

После этого извлеките шприц из бутылки, а в нее налейте воду и поместите две таблетки аспирина (вместо воды можно взять спирт или водку). Аспирин в воде растворится до состояния хлопьев, которые образуют эффект "падающего снега", именно он не даст воде "зацвести" за 3 месяца использования фонарика.

Прежде чем вставить в бутылку с водой шприц, подставьте под него толстую нить, лучше очень крепкую, например, рыболовную. Она поможет загнать внутрь корпус шприца. Поскольку там все герметично закрыто и даже воздух из бутылки не выходит. А благодаря нити из сосуда выйдут все пузыри и лишняя вода.

После того, как шприц полностью войдет в бутылку, осторожно извлеките нить.

Проверьте, чтобы шприц был сухим изнутри. Поместите в него батарейки и закройте крышкой. Переверните фонарик и наслаждайтесь не только светом, который он дает, но и красивым "снежком".

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы обычная свеча горела в сутки. Этот лайфхак очень прост и понятен, да и стоит он сущие копейки.