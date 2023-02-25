Какие свечи лучше покупать: плюсы, минусы и "подводные камни" разных видов

Какие бывают свечи, какие выбрать, как отличить, сколько горят разные виды – рассказываем обо всем

Ввиду частых отключений света, с которыми в предыдущие месяцы столкнулись украинцы, людям пришлось часто покупать свечи. И далеко не всегда их качество соответствовало цене. Чтобы больше не пришлось покупать низкокачественный товар, мы расскажем, на какие моменты следует обращать внимание в магазине.

О том, какими бывают свечи, какие из них дольше всего горят, а какие сгорают буквально за минуты, рассказывает META. По этим признакам вы сможете отличить хорошую свечу от посредственной и заранее узнать, не надоест ли вам ее запах еще в первые минуты использования.

Какие бывают свечи и какие лучше выбирать

Лучшими считаются восковые свечи, немного хуже, но тоже довольно неплохого качества – стеариновые, а вот обычные парафиновые – такой себе вариант. Единственное их настоящее преимущество — низкая цена. Именно парафиновые быстрее всего сгорают. Оправдана ли такая "экономия" — вопрос спорный.

Воск для свечей может быть пчелиным или растительным, например соевым, кокосовым или даже абрикосовым. Такая свеча будет иметь очень приятный аромат при сгорании, тогда как парафин (продукт перегонки нефти) вас вряд ли порадует своим запахом. Есть еще медовые восковые свечи, которые при сгорании выделяют бактерицидные вещества в воздух.

Как выбрать аромат свечи

Ароматические свечи нужно подбирать как парфюм, то есть по собственному вкусу. Есть всего несколько общих советов, к которым следует прислушиваться, чтобы не пришлось искать, кому передарить неудачную покупку:

Аромат должен поддерживать атмосферу в помещении, а не диктовать ее. Поэтому он не должен "спорить" с интерьером — только дополнять.

Для спальни подойдут спокойные и расслабляющие ароматы, тогда как для ванной – бодрящие и цитрусовые, а для кухни – пробуждающие аппетит. На рабочем месте можно поставить свечу с активным цитрусовым или ментоловым ароматом – он хорошо бодрит.

Приобретая свечу, обязательно обращайте внимание на ее состав. Он должен быть натуральным: растительный или пчелиный воск, фитиль из чистого хлопка или дерева, ароматические масла в парфюмерной композиции.

Как отличить восковую свечу от парафиновой

Сделать это достаточно просто. Есть несколько надежных способов:

Просто понюхайте свечу: запах воска вы не спутаете ни с чем. Парафиновая же свеча никак не будет пахнуть, пока вы ее не зажжете. Далее попробуйте свечи наощупь. Парафиновые – гладкие, а восковые – немного шершавые. Осторожно попробуйте согнуть свечу: восковая согнется, а вот парафиновая начнет ломаться. Возьмите нож и аккуратно снимите со свечи стружку. Парафин при разрезании крошится, а по воску идет гладко, как по маслу – получится хороший и ровный срез.

Сколько горят разные свечи

Парафиновые свечи в среднем сгорают за 20-30 мин, восковая может гореть до 1 часа. Стеариновая – это золотая середина. Продолжительность ее горения составляет 40-45 мин.

Какой фитиль лучше выбирать

Выбор толщины фитиля зависит от того, с какой целью вы зажигаете свечу: если фитиль толстый, то пламя будет большим, свеча будет гореть достаточно ярко, но недолго. Если же фитиль тонкий, то пламя будет небольшим — свеча будет гореть тускло, зато долго.

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы обычная свеча горела в сутки. Обойдется этот лайфхак в сущие копейки, а эффект вас приятно обрадует.

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