Последний день перед Великим постом-2023: что нельзя делать в Прощеное воскресенье 26 февраля

Наступил самый известный из всех праздничных дней Масленицы

В этом году 26 февраля христиане восточного обряда отмечают Прощеное воскресенье — последний день Масленицы перед Великим постом, который предшествует Пасхе.

В Прощеное воскресенье верующие придерживаются особенных традиции. В этот день принято ходить в церковь, просить прощения за обиды и обязательно прощать каждого, кто обратится к человеку с такой просьбой. Чтобы правильно приступить к Великому посту, тоже нельзя отказывать в просьбе подать милостыню.

Кроме того, в Прощеное воскресенье принято просить прощения и у умерших. Для этого идут к ним на кладбище, или мысленно обращаются к умершему с просьбой простить за все плохие совершенные поступки по отношению к нему.

Прощеное воскресенье 26 февраля: что нельзя делать в этот день

В последний день перед самим строгим постом — пить алкоголь и есть мясные блюда.

Рукодельничать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать.

Ругаться, злословить, завидовать, материться и ругать детей.

Отказывать в просьбе о прощении.

Убирать стол после трапезы. Чтобы призвать в дом благополучие, все блюда нужно накрыть белой скатертью.

Вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.

Раньше мы рассказывали, когда в 2023 году будем праздновать Пасху. А еще — на какие даты приходятся главные церковные праздники в этом году.