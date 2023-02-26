Останній день перед Великим постом-2023: що не можна робити у Прощену неділю 26 лютого

Настав найвідоміший з усіх святкових днів Масляної

Цього року 26 лютого християни східного обряду відзначають Прощену неділю — останній день Масляної перед Великим постом, який передує Великодню.

У Прощену неділю віряни дотримуються особливих традицій. Цього дня заведено ходити до церкви, просити вибачення за образи та обов’язково прощати кожного, хто звернеться до людини з таким проханням. Щоб правильно приступити до Великого посту, також не можна відмовляти у проханні подати милостиню.

Крім того, у Прощену неділю заведено просити вибачення і в померлих. Для цього йдуть до них на цвинтар, або подумки звертаються до померлого з проханням вибачити за всі погані вчинки щодо нього.

Прощена неділя 26 лютого: що не можна робити цього дня

В останній день перед суворим постом — пити алкоголь і їсти м’ясні страви.

Займатись рукоділлям, прибирати, займатися важкою фізичною працею, прати.

Лаятися, лихословити, заздрити, матюкатися і лаяти дітей.

Відмовляти у проханні про прощення.

Прибирати стіл після трапези. Щоб покликати до оселі благополуччя, всі страви потрібно накрити білою скатертиною.

Згадувати свої гріхи та виходити з дому після заходу сонця.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році святкуватимемо Великдень. А ще – на які дати припадають головні церковні свята цього року.