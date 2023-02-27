Чистый понедельник 2023: что категорически запрещено делать в первый день Великого поста

Чистым понедельником называют первый день Великого поста

В этот понедельник, 27 февраля, христиане восточного обряда начинают придерживаться Великий пост, который длиться целых 49 дней до Пасхи. Первый день этого события называется Чистый понедельник, когда берется во внимание внешняя и внутренняя чистота человека.

Этот день является подготовкой тела и духа к продолжительному ограничению в пище и удовольствиях, мирских развлечениях. Искренне верующий человек посвящает Чистый понедельник, а также последующие дни, духовному просвещению и телесному очищению.

Нельзя в этот день отказывать в помощи. Также, согласно церковным традициям, запрещено доедать еду, которая осталась после праздника Масленицы — ее можно отдать животным, птицам.

В Чистый понедельник принято делать генеральную уборку, купаться, молиться и ходить в церковь. Главное — соблюдать пост. В его первый день христиане воздерживаются от еды, пьют только воду. Однако "Телеграф" предупреждает, что во время войны соблюдать строгий пост не желательно, и при нынешних реалиях — даже опасно!

Что нельзя делать в Чистый понедельник, чтобы не навлечь беду

Ругаться, злословить и сквернословить.

Пребывать в праздном безделье.

Пить алкоголь, веселиться, ходить в гости.

Отказывать другим в помощи.

Есть пищу, оставшуюся после Масленицы.

Оставлять вечером грязную посуду. Если ее не вымыть, можно целый год провести в грязи.

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