Чистый понедельник 2023: что категорически запрещено делать в первый день Великого поста
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Чистым понедельником называют первый день Великого поста
В этот понедельник, 27 февраля, христиане восточного обряда начинают придерживаться Великий пост, который длиться целых 49 дней до Пасхи. Первый день этого события называется Чистый понедельник, когда берется во внимание внешняя и внутренняя чистота человека.
Этот день является подготовкой тела и духа к продолжительному ограничению в пище и удовольствиях, мирских развлечениях. Искренне верующий человек посвящает Чистый понедельник, а также последующие дни, духовному просвещению и телесному очищению.
Нельзя в этот день отказывать в помощи. Также, согласно церковным традициям, запрещено доедать еду, которая осталась после праздника Масленицы — ее можно отдать животным, птицам.
В Чистый понедельник принято делать генеральную уборку, купаться, молиться и ходить в церковь. Главное — соблюдать пост. В его первый день христиане воздерживаются от еды, пьют только воду. Однако "Телеграф" предупреждает, что во время войны соблюдать строгий пост не желательно, и при нынешних реалиях — даже опасно!
Что нельзя делать в Чистый понедельник, чтобы не навлечь беду
- Ругаться, злословить и сквернословить.
- Пребывать в праздном безделье.
- Пить алкоголь, веселиться, ходить в гости.
- Отказывать другим в помощи.
- Есть пищу, оставшуюся после Масленицы.
- Оставлять вечером грязную посуду. Если ее не вымыть, можно целый год провести в грязи.
Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.