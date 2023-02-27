Чистий понеділок 2023: що категорично заборонено робити в перший день Великого посту

Чистим понеділком називають перший день Великого посту

Цього понеділка, 27 лютого, християни східного обряду починають дотримуватися Великого посту, який триває цілих 49 днів до Великодня. Перший день цієї події називається Чистий понеділок, коли береться до уваги зовнішня та внутрішня чистота людини.

Цей день є підготовкою тіла та духу до тривалого обмеження в їжі та насолодах, мирських розвагах. Щирий вірянин присвячує Чистий понеділок, а також наступні дні, духовній просвіті та тілесному очищенню.

Не можна цього дня відмовляти у допомозі. Також, згідно з церковними традиціями, заборонено доїдати їжу, яка залишилася після свята Масляної — її можна віддати тваринам, птахам.

У Чистий понеділок заведено робити генеральне прибирання, купатися, молитися та ходити до церкви. Головне — дотримуватися посту. В його перший день християни утримуються від їжі, п’ють лише воду. Однак "Телеграф" попереджає, що під час війни дотримуватися суворого посту не бажано, і за нинішніх реалій — навіть небезпечно!

Що не можна робити в Чистий понеділок, щоб не накликати лиха

Лаятися і лихословити.

Перебувати у неробстві.

Пити алкоголь, веселитися, ходити у гості.

Відмовляти іншим у допомозі.

Їсти їжу, що залишилася після Масляної.

Залишати ввечері брудний посуд. Якщо її не вимити, можна цілий рік провести у бруді.

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