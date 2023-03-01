Ярилин день 1 марта: что нельзя делать в праздник, чтобы не приключилось беды

Бога Ярилу наши предки побаивались

В первый день весны в народе отмечается праздник — Ярилин день, или Зимобор. Эта дата посвящена славянскому богу весны и плодородия. В этот день провожают зиму и встречают весну.

1 марта беременные выходили на холм, чтобы посмотреть на первое весеннее солнце, набраться сил для вынашивания ребенка. Чтобы роды были удачными, в Ярилин день беременные умывались талой водой.

Важно отметить, что именно 1 марта наши предки отмечали начало Нового года. Считали, что в начале первого весеннего месяца земля прогревается, поэтому с этого дня приступали к сельскохозяйственным хлопотам.

Что нельзя делать в Ярилин день 1 марта, чтобы не навлечь беду

Топтать снег, бросать в него мусор — все это приведет к нищете.

Сквернословить — будут ждать тяжелые недуги.

Рубить деревья — будет расплата в виде проблем, сваливающихся со всех сторон.

Стричь ногти после заката солнца, иначе придет беда.

Заниматься рукоделием — что будет сшито, то быстро придет в негодность.

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