Ярилин день 1 марта: что нельзя делать в праздник, чтобы не приключилось беды
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Бога Ярилу наши предки побаивались
В первый день весны в народе отмечается праздник — Ярилин день, или Зимобор. Эта дата посвящена славянскому богу весны и плодородия. В этот день провожают зиму и встречают весну.
1 марта беременные выходили на холм, чтобы посмотреть на первое весеннее солнце, набраться сил для вынашивания ребенка. Чтобы роды были удачными, в Ярилин день беременные умывались талой водой.
Важно отметить, что именно 1 марта наши предки отмечали начало Нового года. Считали, что в начале первого весеннего месяца земля прогревается, поэтому с этого дня приступали к сельскохозяйственным хлопотам.
Что нельзя делать в Ярилин день 1 марта, чтобы не навлечь беду
- Топтать снег, бросать в него мусор — все это приведет к нищете.
- Сквернословить — будут ждать тяжелые недуги.
- Рубить деревья — будет расплата в виде проблем, сваливающихся со всех сторон.
- Стричь ногти после заката солнца, иначе придет беда.
- Заниматься рукоделием — что будет сшито, то быстро придет в негодность.
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