Ярилів день 1 березня: що не можна робити у свято, щоб не сталося лиха

Бога Ярилу наші предки побоювалися

У перший день весни у народі відзначається свято — Ярилів день, або Зимобор. Ця дата присвячена слов’янському богу весни та родючості. Цього дня проводжають зиму і зустрічають весну.

1 березня вагітні виходили на пагорб, щоб подивитися на перше весняне сонце, набратися сил для виношування дитини. Щоб пологи були вдалими, у Ярилів день вагітні вмивалися талою водою.

Важливо відзначити, що саме 1 березня наші предки відзначали початок Нового року. Вважали, що на початку першого весняного місяця земля прогрівається, тож із цього дня приступали до сільськогосподарських клопотів.

Що не можна робити в Ярилів день 1 березня, щоб не накликати лиха

Топтати сніг, кидати в нього сміття — все це призведе до бідності.

Лихословити — чекатимуть важкі недуги.

Рубати дерева — буде розплата у вигляді проблем, що звалюються з усіх боків.

Стригти нігті після заходу сонця, інакше прийде біда.

Займатися рукоділлям — що буде пошито, то швидко стане непридатним.

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