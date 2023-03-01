Ярилів день 1 березня: що не можна робити у свято, щоб не сталося лиха
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Бога Ярилу наші предки побоювалися
У перший день весни у народі відзначається свято — Ярилів день, або Зимобор. Ця дата присвячена слов’янському богу весни та родючості. Цього дня проводжають зиму і зустрічають весну.
1 березня вагітні виходили на пагорб, щоб подивитися на перше весняне сонце, набратися сил для виношування дитини. Щоб пологи були вдалими, у Ярилів день вагітні вмивалися талою водою.
Важливо відзначити, що саме 1 березня наші предки відзначали початок Нового року. Вважали, що на початку першого весняного місяця земля прогрівається, тож із цього дня приступали до сільськогосподарських клопотів.
Що не можна робити в Ярилів день 1 березня, щоб не накликати лиха
- Топтати сніг, кидати в нього сміття — все це призведе до бідності.
- Лихословити — чекатимуть важкі недуги.
- Рубати дерева — буде розплата у вигляді проблем, що звалюються з усіх боків.
- Стригти нігті після заходу сонця, інакше прийде біда.
- Займатися рукоділлям — що буде пошито, то швидко стане непридатним.
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