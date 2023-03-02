Как выглядит Король ночи из "Игры престолов" в реальности: актеров на самом деле было двое (фото)

Без грима вы их точно не узнаете

Выходивший в течение 2011-2019 годов фэнтези-сериал "Игра престолов" завоевал миллионы поклонников по всему миру. Даже тот, кто его не смотрел, все равно слышал о Дейнерис Таргариен, Джоне Сноу, Тирионе, Серсее Ланистер и других ключевых героях этой картины. Недавно один из главных персонажей киновселенной даже посетил Украину — в феврале визитом отметился актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри. Актер, персонажа которого ненавидели миллионы, предстал в новом свете и теперь им искренне восхищаются.

Однако его лицо, по крайней мере, знакомо поклонникам — в отличие от тех актеров, которые играли в сериале Короля ночи. В первых сезонах это был Ричард Брейк, а начиная с шестого – словацкая звезда кино Владимир Фурдик. Как они выглядят в жизни и чем еще известны, рассказывает и показывает "Телеграф".

Ричард Брейк

Король Ночи Ридард Брейк – в жизни и в сериале

Сейчас актеру 58 лет. Первая его заметная картина – "Бэтмен: Начало", где он сыграл Джо Чилла. В этом фильме его персонаж – преступник, убивший родителей Брюса Уэйна. Далее актер снимался в научно-фантастическом "Doom" (2005), "Черной орхидее" (2006) и ленте "Молодой Ганнибал" (2007). Засветился также в "Острых картузах", "Сверхъестественном", "Патрик Мелроуз" и сериале "Мандалорец", а также в других проектах, наиболее заметные из которых:

2011 — Воды слонам!

2013 — Тор: Царство тьмы

2015 — Kingsman: Тайная служба

2019 — Трое из ада

2022 — Варвар

2022 — Эра выживания

В "Игре престолов" был Королем ночи до 5 сезона включительно. Затем его заменил Владимир Фурдык.

Владимир Фурдык

Король Ночи Владимир Фурдик - в жизни и в сериале

53-летний словацкий актер и каскадер. До появления в "Игре престолов" он снимался более чем в полусотне картин, среди которых "007: Координаты Скайфолл", "Робин Гуд" и "Мумия: Гробница Императора Драконов" — там он был каскадером. Эпизодические роли Фурдык сыграл в фильмах "Принц Персии: Пески времени" и "Шерлок Холмс: Игра теней".

Впервые на съемочной площадке фэнтезийного сериала он появился как дублер – в 5-м сезоне. Тогда его можно заметить в битве на мечах с Джоном Сноу. Похоже, Владимир так хорошо отыграл сцену, что режиссеры предложили ему стать Королем ночи в следующих сезонах картины. Что именно стало причиной смены главного антагониста, сам актер сказать не может. В одном из интервью он рассказал: "Я действительно не знаю, почему они выбрали меня. Я никогда не спрашивал почему. Возможно, им понравилась моя работа в пятом сезоне".

Раньше мы показывали, как изменились за почти 20 лет супергерои из "Фантастической четверки". Как сейчас выглядят и чем занимаются мистер Фантастик, Женщина-невидимка, Человек-факел и Существо.