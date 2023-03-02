Як виглядає Король ночі з "Гри престолів" у реальності: акторів насправді було двоє (фото)

Без гриму ви їх точно не впізнаєте

Фентезі-серіал "Гра престолів", який виходив протягом 2011-2019 років, завоював мільйони шанувальників по всьому світу. Навіть той, хто його не дивився, все одно чув про Данерис Таргарієн, Джона Сноу, Тиріона, Серсі Ланістер та інших ключових героїв цієї картини. Нещодавно один із головних персонажів кіновсесвіту навіть відвідав Україну — у лютому цьогоріч візитом відзначився актор Джек Глісон, який зіграв Джоффрі. Актор, персонажа якого ненавиділи мільйони, постав у новому світлі і тепер ним щиро захоплюються.

Однак його обличчя принаймні знайоме шанувальникам — на відміну від тих акторів, які грали у серіалі Короля ночі. У перших сезонах це був Річард Брейк, а починаючи з шостого — словацька зірка кіно Володимир Фурдик. Як вони виглядають в житті і чим ще знамениті, розказує та показує "Телеграф".

Річард Брейк

Король Ночі Рідард Брейк - у житті та в серіалі

Зараз актору 58 років. Перша його помітна картина — "Бетмен: Початок", де він зіграв Джо Чілла. У цьому фільмі його персонаж — злочинець, який вбив батьків Брюса Вейна. Далі актор знімався у науково-фантастичному "Doom" (2005), "Чорній орхідеї" (2006) і стрічці "Молодий Ганнібал" (2007). Засвітився також у "Гострих картузах", "Надприродному", "Патрік Мелроуз" і серіалі "Мандалорець", а також в інших проєктах, найпомітніші з яких:

2011 — Води слонам!

2013 — Тор: Царство темряви

2015 — Kingsman: Таємна служба

2019 — Троє з пекла

2022 — Варвар

2022 — Хроніки Веспер

У "Грі престолів" був Королем ночі до 5 сезону включно. Далі його замінив Володимир Фурдик.

Володимир Фурдик

Король Ночі Володимир Фурдик - у житті та в серіалі

53-річний словацький актор і каскадер. До появи у "Грі престолів" він знімався у більш як пів сотні картин, серед яких "007: Координати Скайфолл", "Робін Гуд" та "Мумія: Гробниця Імператора Драконів" — там він був каскадером. Епізодичні ролі Фурдик відіграв у фільмах "Принц Персії: Піски часу" та "Шерлок Холмс: Гра тіней".

Вперше на знімальному майданчику фентезійного серіалу він з’явився як дублер — у 5-му сезоні. Тоді ж його можна помітити у битві на мечах з Джоном Сноу. Схоже, Володимир настільки добре відіграв сцену, що режисери запропонували йому стати Королем ночі у наступних сезонах картини. Що саме стало причиною зміни головного антагоніста, сам актор сказати не може. В одному з інтерв’ю він розповів: "Я справді не знаю, чому вони обрали мене. Я ніколи не питав чому. Можливо, їм сподобалася моя робота в п'ятому сезоні".

Раніше ми показували, як змінилися за майже 20 років супергерої з "Фантастичної четвірки". Як тепер виглядають і чим займаються містер Фантастика, Жінка-невидимка, Людина-факел та Істота.