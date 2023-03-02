Слепаков "прошелся" по главным нарративам российской пропаганды

Российский юморист и автор песен Семен Слепаков колесит по городам Европы с гастролями, высмеивая россию и россиян за узколобость. Артист шутит над российской пропагандой, к примеру, один из его выпадов был в сторону военного парада, которым так кичатся в рф.

В туре Слепаков посетил ряд европейских стран, в том числе Эстонию. Некоторые его шутки разлетелись по российским телеграм-каналам, которые возмущены словами "предателя родины".

Так, на выступлении Слепаков высказался о военной параде в рф. Исполнитель сравнил это действие с "праздничной рубашкой": "В одной стране каждый год такой парад проводили, весь мир был в шоке. А потом выяснилось, что все это было не для военных действий, а только для парада. Как в детстве, когда мама говорила, эту рубашку только по праздникам надевать можно…"

После российского вторжения Слепаков осудил действия страны-агрессора и выехал. Тем не менее, по его словам, "в россию всегда можно вернуться, но при этом тебя посадят".

Вспомнил исполнитель и о любимой теме российских пропагандистов касательно "геев, наркоманов и сатанистов".

"Мне казалось, что больше, чем в Москве на Патриках, их нет нигде. Но Соловьев же врать не будет… Так вот, впечатления по поводу "сатанинской гейропы": мне кажется, тут живут самые тихие и дисциплинированные наркоманы, геи и сатанисты в мире. Мои концерты начинались в 6 вечера. Видимо, потому что в 21 все сатанисты, геи и наркоманы уже должны спать, чтобы в 7 утра встать на работу. После концерта они быстро перепихиваются, ширяются, поджигают икону и ложатся", — иронизирует Слепаков.

Напомним, с начала российского полномасштабного нападения на территорию Украины Семен Слепаков записал несколько сатирических песен, посвященных войне. Недавний трек называется "Колыбельная". Там исполнитель поет о Ване и о его "маме", стране, которую тот в свои три года пока еще не может защитить от "главного врага".